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Общество 21 августа 2026 06:00

Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Татарстане 21 августа

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Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Татарстане 21 августа
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в пятницу, 21 августа, ожидается облачная погода, днем возможны прояснения. Днем кратковременные осадки прогнозируются в отдельных районах республики, сообщает Гидрометцентр РТ.

Утром местами возможны грозы, град и туман. Северо-западный ветер в течение суток сменится на южный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с.

Во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с, а ночью локально его порывы могут достигать 24 м/с.

Температура воздуха днем составит до +20…+25 градусов.

#погода в татарстане
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