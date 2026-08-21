Алсу в платье-крыле и Киркоров, севший на диету: красная дорожка «Новой волны»

Казань второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Открыли его вчера поздно вечером, и, как всегда, церемонии предшествовала красная дорожка. Какие наряды выбрали селебрити и какими секретами поделились с журналистами – в материале «Татар-информа».





Эскизы New Wave Hall

Слайд презентации

Звезд уберегли от дождя

Музыкальные вечера «Новой волны» проходят в New Wave Hall, рассчитанном на 2,8 тыс. зрителей. До 26 августа здесь будут проходить концерты звезд и выступления участников конкурса. Как и годом ранее, специально построенный зал разместили на территории стадиона «Ак Барс Арена».

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

В прошлом году ливень помешал некоторым артистам выйти на красную дорожку. Ошибки учли, и в этот раз зона для дефиле находилась под специальным навесом, чтобы укрывать звезд от дождя и ветра. Оказалось это как нельзя кстати, так как вчера вечером началась гроза, но сильный дождь церемонии не помешал.

И красную дорожку, и сцену в этом году украсили в морском стиле – с кораллами и другими элементами подводного мира.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Исполнительнице «Матушки-земли» не до экскурсий

Первой на красную дорожку вышла певица Татьяна Куртукова – исполнительница хита «Матушка-земля», который в этом году, кажется, звучал буквально из каждого утюга. Для выхода она выбрала широкие брюки и блузку.

Журналистам певица рассказала, что ее рабочий график сейчас очень насыщенный, поэтому экскурсии она оставит на отпуск.

«У меня будет несколько выступлений на «Новой волне», которые сопровождаются репетициями. Номера будут очень красивые. Для меня самой такой сюрприз в плане того, как я буду реализоваться на сцене», – рассказала исполнительница.

Она добавила, что для нее эти выступления станут серьезным экспериментом. «Это новая музыка, которую я вообще не пробовала, таких песен еще не было в моем репертуаре», – заявила Куртукова.

Олег Газманов показал журналистам реплику ордена «Дуслык»

Следом за Куртуковой на красной дорожке появился Олег Газманов вместе с супругой Мариной.

Артист восхитился Казанью, назвав город шикарным. Он также сообщил, что в столице Татарстана у него есть настоящий друг. И уточнил, что обитают в городе и те, которых он может назвать «просто друзьями».

Татарская кухня ему пришлась по душе. Особенно блюда с мясом, а вот от сладостей артист отказывается. Впрочем, это вполне объяснимо: в свои годы он по-прежнему выполняет на сцене акробатические трюки и явно следит за формой.

Певец обратил внимание журналистов на значок на своей куртке. Это реплика ордена «Дуслык» – одной из высших государственных наград Татарстана. «Орден очень красивый и большой, а это реплика, правильно сделанная. Я с гордостью его ношу», – рассказал он.

Уже сегодня пройдет первый конкурсный день. Финалисты «Новой волны» исполнят песни Газманова. Повод особенный: в этом году артист отмечает 75-летие. Певцу придется оценивать выступления не только как юбиляру, но и как члену жюри конкурса.

Корреспондент «Татар-информа» спросила музыканта, каких сюрпризов он ждет от участников. Но слово поспешила взять его супруга Марина.

«А у нас как раз это – сюрприз. Ожидаем очень талантливых сюрпризов», – сказала она.

Лорак нашла время для посещения храма

Чету Газмановых на красной дорожке сменила певица Ани Лорак.

«Сегодня в Казани съела пирожок с мясом, очень вкусный. Отметилась. Приезд свой отметила», – пошутила певица.

По ее словам, Казань – потрясающе красивый город. «Как построен, какая архитектура. Мы в прошлом году были в соборе, хотим в этом году снова его посетить, приложиться к иконе Богоматери, я человек верующий. Это обязательно войдет в нашу программу», – подчеркнула Лорак.

Один из журналистов поинтересовался, переехала бы она в Казань, если бы была такая возможность.

«Ну, все может быть в этой жизни, поэтому не будем загадывать», – ответила певица, улыбаясь.

На красной дороже – бывшая конкурсантка Севиль

Певица Севиль вышла на красную дорожку в нежно-розовом платье с очень глубоким декольте, пикантно полуобнажив грудь, которая буквально сияла.

Она напомнила, что в 2021 году была конкурсанткой «Новой волны».

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Сегодня ровно пять лет с того момента, когда я была участницей «Новой волны» и представляла Россию. Так что у меня сегодня мини-юбилей», – заметила певица.

Участие в этом конкурсе она оценила как вызов себе.

«Очень тяжело петь песню артиста, который сидит напротив тебя. Это был Сергей Лазарев. Есть видео крупным планом, как Сережа поддерживает меня», – рассказала Севиль.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Крутому понравилось, как Казань встречает «Новую волну»

Основатель «Новой волны» – народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой вышел на красную дорожку вместе с супругой Ольгой.

Крутой напомнил, что за свою историю «Новая волна» успела побывать в трех городах – Юрмале, Сочи и Казани. По его словам, публика в каждом из них по-своему особенная и совершенно разная.

«В Казани реакция на любую песню и на любое появление разных артистов просто сногсшибательная. Этим меня и пленила Казань, потому что артисты вызывают сумасшедшую реакцию. Премьеры всегда осторожно воспринимаются, тем не менее в Казани и премьеры воспринимаются здорово. Пока результат такой», – заявил продюсер.

В этом году в конкурсе принимает участие татарстанец Игнат Изотов, он представляет Россию.

Крутой подчеркнул, что это сильный певец, который успешно прошел все отборочные туры.

Киркоров привез в Казань гардероб в 27 чемоданах

Как и на «Новой волне – 2025», одним из самых эффектных стало появление на красной дорожке народного артиста России Филиппа Киркорова.

Журналисты тут же разглядели его образ, а особенно золотистые ботинки с загнутыми вверх носами, которые явно не собирались оставаться незамеченными.

«Костюм сшит на заказ. Ботинки – отечественного дизайнера. Удобные, модные», – рассказал он.

Киркоров отметил, что в этом году побил свой рекорд по количеству привезенных в Казань чемоданов. В прошлом году их было 14, а в этом – 27.

«Потому что очень много номеров, премьер, песен, мероприятий, съемок. И просто спуститься вниз в отеле позавтракать – тоже хочется красиво выглядеть. А для чего это все куплено? Чтобы висело? Вот приятный повод все это выгулять. Профессия такая – надо удивлять не только песней, но и товарным видом», – заявил он.

Киркоров добавил, что после хорошего отдыха перед «Новой волной» набрал несколько лишних килограммов, поэтому сейчас соблюдает диету. «Но здесь так соблазнительно вкусно кормят. Но я зашил себе рот на эти семь дней. Килограммов пять нужно сбросить. Я уже привык к другой форме», – заметил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Киркоров посоветовал Канье Уэсту не ставить концерт в один день с Сергеем Лазаревым

Киркоров признался, что всегда нервничает перед выступлением. Чтобы избавиться от стресса перед концертом на «Новой волне», отправился за «адреналином», то есть на шопинг.

«Купил всякой ерунды, но модной. Очень классные магазины. Ну и мне скидочку звездную дали», – рассказал певец журналистам.

Он добавил, что за последние 40 лет Казань узнал «от и до». «Знаю все красоты, все мечети, все достопримечательности», – заверил артист.

«Может, вы для нас экскурсию проведете по знаковым местам?» – спросил один из журналистов.

«Это будет очень дорого стоить», – пошутил в ответ Киркоров.

Певец также ответил, планирует ли посещать концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге.

«У Сережи [Лазарева] концерты в это время. У него все билеты проданы, поэтому третий дополнительный концерт будет. Я бы подумал на месте Канье Уэста. Я бы не рисковал параллельно с Сережей Лазаревым приезжать с концертом», – юморил Киркоров.

Для Алсу сшили платье – шедевр

Певица Алсу вышла на красную дорожку в эффектном вечернем платье. Его главная деталь – массивный декоративный элемент, напоминающий крыло, со стразами.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Это российский бренд. Я в восторге. Считаю, что это произведение искусства. Я сказала, что мне нужен на открытие «Новой волны» какой-то шедевр. И человек меня услышал и сразу предложил это платье», – сообщила она.

Она призналась, что не успела погулять по Казани. «У меня рейс задержали, я буквально прилетела сразу на репетицию. И уже готовилась к вечеру. В Казани я была очень много раз», – заметила Алсу.

В конкурсе участвуют 12 молодых исполнителей из четырех стран

По красной дорожке также прошли Полина Гагарина, Anna Asti, Лариса Долина, Александр Ревва (Артур Пирожков), Люся Чеботина, Юлианна Караулова, победитель «Новой волны 2025» Алекс Лим и другие артисты.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Кроме того, на дорожку вышли конкурсанты, которые уже сегодня начнут бороться за победу в «Новой волне – 2026».

В этом году в конкурсе участвуют 12 молодых исполнителей из четырех стран: Флора Бичахчян (Армения), София Рустамова (Беларусь), ӘMRE (Казахстан), Аркадий Евтушенко (Россия), Анастасия Иванова (Россия), Игнат Изотов (Россия, Татарстан), Лист (Россия), Артем Миньков (Россия), Милана Пономаренко (Россия), Ника Терентьева (Россия), ISTOKIYA (Россия), TROFIM GRANN (Россия).