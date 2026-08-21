Новые модели трамвая и троллейбуса вышли на линии в Казани

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Две новые модели трамвая и троллейбуса вышли на маршруты Казани в тестовом режиме, сообщили в мэрии города.

Низкопольный трамвай «71-711» челябинского производства будет работать на маршруте №7, а троллейбус «КАМАЗ-62825» – на маршрутах №1, №5 и №8. По итогам опытной эксплуатации городские власти примут решение о возможном приобретении техники.

Перед выходом на линию новые машины представили мэру Казани Ильсуру Метшину. По его словам, городской общественный транспорт ежедневно перевозит около 750 тыс. пассажиров, из которых 140 тыс. пользуются трамваями и троллейбусами. Мэр отметил, что при обновлении парка важно учитывать отзывы пассажиров и поведение техники в реальных условиях.

«В новом трамвае предусмотрено все необходимое для комфорта: кондиционеры, удобные условия для маломобильных граждан, хорошая вместимость. При этом он компактнее аналогов и отличается мягким ходом. Мы обязательно изучим отзывы, посмотрим, как техника покажет себя в реальных условиях эксплуатации», – отметил Ильсур Метшин.

Трамвай «71-711» выпускает челябинское предприятие «Лекат». Казань стала первым городом, где модель проходит опытную эксплуатацию. Вместимость вагона составляет 120 человек, в салоне предусмотрено 32 места. Он оснащен кондиционерами, USB-разъемами, видеонаблюдением и мультимедийными экранами.

Низкий пол облегчает посадку пассажиров с ограниченной мобильностью, пожилых людей и родителей с колясками. Средняя дверь оборудована аппарелью, внутри и снаружи вагона установлены кнопки вызова для маломобильных пассажиров.

Площадь остекления увеличена на треть, а четыре асинхронных тяговых двигателя имеют российскую сборку. Система управления позволяет, как заявляется, снижать расход электроэнергии до 30%. В конструкции предусмотрена возможность отдельно менять внешние панели из стеклопластика и алюминия, что должно упростить и удешевить ремонт.

Трамвай полностью собран из отечественных комплектующих, а его стоимость примерно на 25% ниже аналогов.

Водитель трамвайного депо Асия Гайнутдинова отдельно отметила плавность хода нового вагона.

«Скорость практически не чувствуется. Для работы водителя также созданы условия: удобное расположение приборов, зеркала с подогревом и отличная обзорность», – отметила она.

Троллейбус «КАМАЗ-62825» произведен в Набережных Челнах на базе электробуса «КАМАЗ-6282». Машина рассчитана на 86 пассажиров, включая 34 посадочных места. Она оборудована аппарелью и системой наклона кузова, кондиционером, автоинформатором, видеонаблюдением и пятью блоками USB-разъемов.

Главной особенностью модели стала возможность проезжать до 30 км без подключения к контактной сети. Водитель может управлять токоприемниками непосредственно из кабины.

«При ДТП, ремонте дороги, обрыве контактной сети автономный ход крайне необходим. Троллейбус может идти по контактной сети, заряжаться, затем опустить штанги и продолжить движение на автономном ходу, а после снова подключиться к сети. Это дает совершенно другие возможности для организации маршрутов», – пояснил директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Троллейбус оснащен отечественным асинхронным тяговым двигателем мощностью 150 кВт. Транзисторная система управления также позволяет экономить до 30% электроэнергии, а светодиодное освещение используется внутри и снаружи машины.

Метшин отметил высокий уровень локализации производства: аккумуляторная система и ключевые узлы троллейбуса выпускаются в России. Мэр также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с «КАМАЗом».

«История наших взаимоотношений с "КАМАЗом" – это не только техника и благоустройство. Компания совершила мощный рывок в сфере пассажирских перевозок. Мы рады, что наш родной завод, город и республика выходят на такой уровень. Надеемся, что наш скором будущем мы увидим здесь уже серийные казанские троллейбусы», – сказал Ильсур Метшин.

В течение месяца специалисты «Метроэлектротранса» будут оценивать эксплуатационные характеристики обеих моделей. Пассажиры смогут оставить отзывы о работе нового транспорта с помощью QR-кодов, размещенных в салонах.

В парке Казани насчитывается 107 трамваев и 192 троллейбуса. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 48 тыс. человек на трамваях и 91 тыс. – на троллейбусах.

Все трамваи Казани сейчас соответствуют нормативному сроку эксплуатации, однако часть вагонов уже преодолела более 1 млн км. Нормативный срок службы трамвая составляет 25 лет, троллейбуса – 15 лет.