65% казанцев считают оправданными большие штрафы за нарушения правил езды на СИМ
Большинство опрошенных жителей Казани поддерживают крупные штрафы за нарушения правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из результатов исследования SuperJob, имеющихся в распоряжении «Татар-информа».
Крупные штрафы за нарушения правил использования СИМ одобряют 65% казанцев, тогда как 23% респондентов выступают против таких мер.
Ранее в Москве был выписан штраф в 100 тыс. рублей за поездку на электросамокате вдвоем. SuperJob выяснил, как жители Казани относятся к подобным жестким мерам.
Среди женщин и мужчин доля сторонников крупных штрафов практически одинакова – 66% и 64% соответственно. При этом среди мужчин противников таких мер заметно больше – 23%, тогда как среди женщин – 14%.
Чаще всего крупные штрафы поддерживают казанцы старше 45 лет – 73% опрошенных. Среди респондентов с высшим образованием такую меру одобряют 67%, а среди обладателей среднего профессионального образования – 53%.
Среди водителей СИМ жесткие меры поддерживают 59% респондентов. Для сравнения, среди тех, кто никогда не управлял электросамокатами, доля сторонников крупных штрафов составляет 72%.
Противников штрафов ожидаемо больше среди самокатчиков – 30%. Среди жителей, которые не пользуются электросамокатами, этот показатель составляет 16%.