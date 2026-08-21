65% казанцев считают оправданными большие штрафы за нарушения правил езды на СИМ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большинство опрошенных жителей Казани поддерживают крупные штрафы за нарушения правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из результатов исследования SuperJob, имеющихся в распоряжении «Татар-информа».

Крупные штрафы за нарушения правил использования СИМ одобряют 65% казанцев, тогда как 23% респондентов выступают против таких мер.

Ранее в Москве был выписан штраф в 100 тыс. рублей за поездку на электросамокате вдвоем. SuperJob выяснил, как жители Казани относятся к подобным жестким мерам.

Среди женщин и мужчин доля сторонников крупных штрафов практически одинакова – 66% и 64% соответственно. При этом среди мужчин противников таких мер заметно больше – 23%, тогда как среди женщин – 14%.

Чаще всего крупные штрафы поддерживают казанцы старше 45 лет – 73% опрошенных. Среди респондентов с высшим образованием такую меру одобряют 67%, а среди обладателей среднего профессионального образования – 53%.

Среди водителей СИМ жесткие меры поддерживают 59% респондентов. Для сравнения, среди тех, кто никогда не управлял электросамокатами, доля сторонников крупных штрафов составляет 72%.

Противников штрафов ожидаемо больше среди самокатчиков – 30%. Среди жителей, которые не пользуются электросамокатами, этот показатель составляет 16%.