Фирма возместила государству ущерб на 18 млн, испугавшись уголовного дела в РТ

Татарстанская таможня прекратила уголовное дело в отношении фирмы, занимающейся продажей товаров за границу. Поводом для этого стало полное погашение причиненного государству ущерба в размере 18 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, фирма, вывозя товары за границу, умышленно занизила их таможенную стоимость. Не желая подвергнуться уголовному наказанию, компания добровольно возместила ущерб.

«В результате общая сумма выплат составила более 18 млн рублей, включая недостающие таможенные платежи и начисленные пени в размере 7 млн рублей, а также дополнительно таможенные платежи в двукратном размере в сумме 11 млн руб», – говорится в сообщении Татарстанской таможни.