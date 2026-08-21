Штрафы ГИБДД: какие нельзя оплатить со скидкой в Татарстане

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Жители Татарстана могут воспользоваться скидкой 25% при оплате некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения. Чтобы получить льготу, необходимо погасить взыскание не позднее 30 дней после того, как постановление о штрафе вступит в законную силу. За какие правонарушения не полагается скидка – в материале «Татар-информа».

За какие нарушения скидка не предоставляется

Льготная оплата не применяется, если речь идет о следующих нарушениях:

- управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения;

- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования;

- повторные серьезные нарушения ПДД, в том числе превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или выезд на полосу встречного движения;

- повторное управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке;

- причинение вреда здоровью из-за ДТП.

Какое нарушение ПДД считается повторным

По закону нарушение признается повторным, если оно совершено в течение одного года после предыдущего аналогичного нарушения, за которое водитель уже был привлечен к ответственности.

Ответы на вопросы

Какой размер скидки предусмотрен при оплате штрафа?

При соблюдении установленных условий размер штрафа можно уменьшить на 25%.

В течение какого срока нужно оплатить штраф со скидкой?

Оплату необходимо произвести в течение 30 дней после вступления постановления о назначении штрафа в законную силу.

На все ли нарушения распространяется скидка?

Нет. Для ряда серьезных нарушений, включая управление автомобилем в состоянии опьянения и повторные грубые нарушения ПДД, льготный порядок оплаты не действует.

Что считается повторным нарушением?

Нарушение признается повторным, если оно совершено в течение года с момента предыдущего аналогичного нарушения.