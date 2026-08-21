Штрафы ГИБДД: какие нельзя оплатить со скидкой в Татарстане
Какие штрафы ГИБДД нельзя оплатить со скидкой
Жители Татарстана могут воспользоваться скидкой 25% при оплате некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения. Чтобы получить льготу, необходимо погасить взыскание не позднее 30 дней после того, как постановление о штрафе вступит в законную силу. За какие правонарушения не полагается скидка – в материале «Татар-информа».
За какие нарушения скидка не предоставляется
Льготная оплата не применяется, если речь идет о следующих нарушениях:
- управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения;
- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования;
- повторные серьезные нарушения ПДД, в том числе превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или выезд на полосу встречного движения;
- повторное управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке;
- причинение вреда здоровью из-за ДТП.
Какое нарушение ПДД считается повторным
По закону нарушение признается повторным, если оно совершено в течение одного года после предыдущего аналогичного нарушения, за которое водитель уже был привлечен к ответственности.
Ответы на вопросы
Какой размер скидки предусмотрен при оплате штрафа?
При соблюдении установленных условий размер штрафа можно уменьшить на 25%.
В течение какого срока нужно оплатить штраф со скидкой?
Оплату необходимо произвести в течение 30 дней после вступления постановления о назначении штрафа в законную силу.
На все ли нарушения распространяется скидка?
Нет. Для ряда серьезных нарушений, включая управление автомобилем в состоянии опьянения и повторные грубые нарушения ПДД, льготный порядок оплаты не действует.
Что считается повторным нарушением?
Нарушение признается повторным, если оно совершено в течение года с момента предыдущего аналогичного нарушения.