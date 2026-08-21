Сосо Павлиашвили выступит на праздновании Дня города в Бугульме

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Певец Сосо Павлиашвили станет специальным гостем праздничной программы, которая пройдет 29 августа в Бугульме, сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале.

Праздничные мероприятия приурочены ко Дню города, Дню Республики Татарстан и Дню нефтяника. В этом году Бугульма отмечает 245-летие со дня присвоения ей статуса уездного города указом императрицы Екатерины II.

Основные мероприятия развернутся на стадионе «Энергетик». В программе – ярмарка «Бугульма ремесленная», гастромаркет, молодежная и спортивная площадки.

Вечерняя концертная программа будет также представлена артистами Татарстана.