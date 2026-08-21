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СВО 21 августа 2026 10:35

Двое жителей Бугульминского района отправились на службу по контракту

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Двое жителей Бугульминского района отправились на службу по контракту
Фото предоставлено Светланой Андреевой

Двое жителей Бугульминского района подписали контракты с Министерством обороны России и отправились на комплектование воинских частей Центрального военного округа. Торжественная отправка состоялась в военном комиссариате Бугульмы.

Один из военнослужащих — студент Бугульминского строительно-технического колледжа. Он принял решение заменить срочную военную службу на службу по контракту.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Проводить бойцов пришли родные и близкие, друзья, представители духовенства, местной власти и общественных организаций. На церемонии присутствовали Баязит хазрат, иерей Евгений Романов, директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов вместе с юнармейцами, руководители исполкомов Восточного и Спасского сельских поселений Валерий Тимофеев и Алексей Мухалев, а также преподаватели и студенты колледжа.

Участники церемонии пожелали военнослужащим успешной службы, мужества и скорейшего возвращения домой с победой.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.

#СВО
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