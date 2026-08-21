В Менделеевске в пруд Ушковских островов выпустили более ста толстолобиков

Фото: пресс-служба Менделеевского района

Более 100 толстолобиков выпустили в пруд на территории парка «Ушковские острова» в Менделеевске для естественной очистки воды от водорослей. Об этом сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

По его словам, решение использовать такой способ очистки приняли после жалоб жителей на цветение воды.

«Накануне обследовал водоем после жалоб горожан на цветение воды. Выбрали для решения проблемы вот такой природный способ очистки. Толстолобики как естественный фильтр: они поедают водоросли и фильтруют воду, предотвращая ее цветение. За это рыбку называют "чистильщиком". Пруд и парк Ушковские острова – это наша достопримечательность, визитная карточка, поэтому мы с горожанами душой болеем за его состояние», – отметил Искандаров.

В парке обустроены пешеходные дорожки и освещение, детская площадка и памп-трек, сухой фонтан «Радужный», подмостки со спуском к реке и декоративное мельничное колесо. Также здесь работает амфитеатр со сценой, где проходят городские мероприятия и летние кинопоказы.

История парка связана с историей Менделеевска, как колыбели химпрома страны. Ушковы возвели здесь первые корпуса завода, и вокруг вырос рабочий поселок. Часть исторических промышленных построек конца XIX – начала XX века сохранилась, а на центральной площадке парка установлен единственный в России памятник заводскому гудку.

Видео: пресс-служба Менделеевского района