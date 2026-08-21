«Информирование избирателей – самое главное»: ЦИК РТ провел обучение для СМИ

В медиахолдинге «Татмедиа» прошло обучение журналистов по освещению выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва. Представители Центральной избирательной комиссии Татарстана рассказали об основных этапах избирательной кампании, агитации в СМИ, аккредитации журналистов и источниках официальной информации.

Открывая встречу, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что перед выборами у журналистов возникает большое количество вопросов, связанных с правилами освещения кампании и нововведениями.

«Мы с коллегами из ЦИК решили пообщаться и поделиться теми правилами, которые установлены законодательством, напомнить о них и рассказать о нововведениях», – сказал он.

По словам Салимгараева, подобные встречи особенно важны в период избирательной кампании, поскольку позволяют журналистам напрямую получить разъяснения от специалистов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев отметил, что подобные обучающие мероприятия стали традицией перед выборами и проводятся совместно с «Татмедиа». При этом, по его словам, формат встречи является важным инструментом взаимодействия избирательной комиссии и средств массовой информации.

Глава ЦИК РТ напомнил, что до первого дня голосования осталось 27 дней. Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября.

В республике завершена регистрация кандидатов. По общефедеральному избирательному округу в Татарстане зарегистрированы 10 политических партий и 80 кандидатов. Также зарегистрированы 33 кандидата по одномандатным избирательным округам.

Отдельное внимание на обучении уделили агитации в средствах массовой информации. В Татарстане она стартует 22 августа и продлится до нуля часов 18 сентября.

«Дня тишины у нас с вами нет», – уточнил Кондратьев, говоря о правилах проведения агитации перед началом голосования.

Для размещения агитационных материалов было проведено распределение эфирного времени и площадей в СМИ. В жеребьевке участвовали 12 телерадиоканалов, в том числе «Россия 1», «Россия 24», «Радио России», телеканал «Новый век», семь телерадиоканалов агентства «Татмедиа», а также 84 печатных издания.

Как рассказал глава ЦИК Татарстана, каждому телеканалу выделено по 570 минут для агитации в СМИ. Это время распределяется между участниками выборов по соответствующим избирательным округам. В результате кандидаты и политические партии получили возможность участвовать в политических дебатах и других предусмотренных законом формах агитации.

График участия кандидатов и партий в теле– и радиоэфире должен быть утвержден Центральной избирательной комиссией.

Андрей Кондратьев также обратил внимание журналистов на необходимость использовать достоверные и официальные источники при подготовке материалов о выборах. На госуслугах и на сайте ЦИК размещена официальная информация.

По словам Кондратьева, качество работы СМИ напрямую влияет на отношение граждан к выборам.

«От качественной и достоверной информации, которую вы будете выдавать в эфир, зависит доверие наших избирателей к самому процессу и, безусловно, к избирательной системе», – подчеркнул председатель ЦИК Татарстана.

Еще одной темой встречи стала аккредитация представителей средств массовой информации. По словам Кондратьева, во время предыдущей избирательной кампании в Татарстане были аккредитованы 405 журналистов и 87 средств массовой информации.

Завершая выступление, Андрей Кондратьев подчеркнул, что одна из главных задач СМИ в период выборов – обеспечить граждан полной, точной и понятной информацией.

«Я вижу, насколько ваши действия, ваша работа влияют на информирование избирателей, а это самое главное – информирование избирателей», – сказал он.