ОСФР по РТ перечислило остаток маткапитала более чем 9,5 тыс. семей

С начала года более 5 тысяч жителей Татарстана получили остаток материнского капитала в пределах 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СФР по РТ.

«Данная мера поддержки действует с августа 2024 года. За 2025 год выплату получили 4 тысячи татарстанских семей. С начала 2026 года ею воспользовались более 5 тысяч семей. Таким образом, за все время этой мерой поддержки воспользовались более 9,5 тысячи татарстанских семей», – рассказали в пресс-службе.

Остаток материнского капитала выплачивается независимо от нуждаемости семьи или возраста детей. Размер выплаты соответствует фактической сумме, оставшейся на сертификате на день обращения, в пределах 10 тысяч рублей. Эти средства семья может потратить на любые цели по своему усмотрению.

Для получения выплаты владельцу сертификата нужно подать заявление на портале госуслуг или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по РТ. Срок рассмотрения заявления составляет 12 рабочих дней, деньги перечисляются в течение пяти рабочих дней.

При заполнении заявления нужно указать расчетный счет, принадлежащий владельцу сертификата. Самостоятельно узнать размер остатка можно, заказав выписку в «личном кабинет» на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по РТ или в МФЦ.

«В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 728 921 рублей, на второго – 963 243 рубля. Средства можно направить на жилье, образование детей, накопительную пенсию или ежемесячную выплату на ребенка до трех лет. Если на сертификате остается сумма в пределах 10 тысяч рублей, семья может получить ее единовременно и использовать по своему усмотрению», – отметил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.