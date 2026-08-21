В ЗАГСах Татарстана медовый и яблочный спас стали частью свадебной церемонии

Фото: © пресс-служба Управление ЗАГСа Кабмина РТ

Медовым и яблочным этот август в Татарстане выдался не только для пчеловодов и садоводов, но и для новобрачных. В дни медового и яблочного спаса отделы ЗАГСа Татарстана проводят торжественные церемонии бракосочетаний с элементами народных традиций. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ.

«Традиция играть свадьбы в августе уходит корнями в глубокую древность. Как отмечают историки и этнографы, именно с августа начинался разгар осеннего свадебного сезона. Считалось, что браки, заключенные в праздники урожая, получают особое благословение земли. Для молодоженов в эти дни в ЗАГСах приготовили приятные сюрпризы. Холлы дворцов бракосочетания украшают тематические фотозоны с плетеными корзинами с наливными яблоками, янтарными сотами душистого меда, связками золотистых колосьев и полевых цветов», – рассказали в пресс-службе.

Фото: © пресс-служба Управление ЗАГСа Кабмина РТ

О том, почему молодожены все чаще выбирают даты, связанные с народными праздниками и устоями, рассказала начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова:

«Мы видим трогательную тенденцию. Пары специально подгадывают регистрацию брака к традиционным праздникам и интересным датам. В такие дни люди особенно трепетно относятся к таинству создания семьи. Мы рады поддерживать этот запрос молодоженов. Такие союзы строятся не только на чувствах, но и на уважении к своей истории, к истокам».

Помимо красивых дат, молодожены выбирают для бракосочетаний дни национальных праздников. Особой популярностью пользуется День республики.