Мотоциклиста, сбежавшего от полиции в центре Казани, арестовали

Водителя мотоцикла, сбежавшего от полицейских, задержали. Как сообщает МВД по РТ, молодой человек ехал с другими байкерами по улице Пушкина. На его мотоцикле не было госномера. Мотопатруль ГАИ это заметил, и полицейские решили задержать нарушителя. Последний спешился и убежал, скрывшись во дворах. Мотоцикл поместили на штрафстоянку, а байкера стали разыскивать.

В итоге правоохранители установили личность мотоциклиста и задержали его. Им оказался 21-летний житель Казани. Парня задержали и доставили в отдел. На него составили ряд административных протоколов. Решением суда нарушителю назначен административный арест на 12 суток.