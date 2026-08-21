Жителю РТ надо откладывать зарплату 9 лет для покупки квартиры в новостройке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жителю Татарстана придется откладывать всю зарплату в течение 9,2 года, чтобы накопить на среднюю квартиру в новостройке. Республика заняла 68-е место из 83 регионов России по доступности первичного жилья, подсчитали специалисты федерального портала «Мир квартир».

Для расчета эксперты сравнили среднюю стоимость квартиры в новостройке и среднюю зарплату в регионе. В Татарстане квартира стоит в среднем 11,55 млн рублей, а зарплата составляет 104,8 тыс. рублей в месяц. В расчетах предполагается, что человек откладывает весь доход и не учитываются проценты по вкладам.

В среднем по России на новостройку придется копить 6,3 года. Таким образом, в Татарстане срок накопления почти на три года дольше.

Среди регионов Приволжского федерального округа ситуация в Татарстане также одна из самых сложных. Дольше всего на квартиру придется копить жителям Чувашии — 9,3 года, Нижегородской области — 9,5 года, Кировской области — 9,7 года. В Татарстане срок накопления составляет 9,2 года.

В других регионах ПФО показатель ниже: в Башкортостане на новостройку придется копить 7,5 года, в Пермском крае — 7,2 года, в Самарской области и Марий Эл — по 8 лет, в Мордовии — 8,2 года, а в Пензенской области — 6,9 года.

Самая доступная для накопления новостройка оказалась в Ненецком автономном округе — там на квартиру в среднем можно накопить за 3,1 года. Дольше всего копить придется жителям Карачаево-Черкесии — 16,1 года.

В целом по России доступность новостроек за последние семь лет снизилась. В аналогичном исследовании 2019 года среднестатистическому россиянину требовалось 5,7 года для накопления на квартиру. За это время зарплаты выросли на 123%, а цены на новостройки — на 151%.