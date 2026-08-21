Артига рассказал о состоянии команды перед «Балтикой» и об ожидании усиления

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в преддверии выездного матча против калининградской «Балтики» в рамках пятого тура РПЛ поделился ожиданиями от противостояния. Он отметил, что калининградская команда показывает высокий уровень в последних двух сезонах. Также в разговоре с журналистами испанский специалист поделился, что в команде ждут итальянского полузащитника Франко Тонью.

— Мы прекрасно знаем, что играть на выезде против «Балтики» очень непросто, и то, что показывает команда последние два года, что никому из соперников, которые приезжают в Калининград, не стоит ждать лёгкой жизни, и всегда приходится очень непросто. Очень много заточено на длинных передачах, на очень высокой физической составляющей в этих матчах, на длинных передачах, на вторых мячах, на подборах. И, собственно, если мы посмотрим матч предыдущего тура против «Спартака», то там даже «Спартак» не имел контроля в плане владения в этом матче. И поэтому мы должны готовиться к тому, что нужно очень активно вступать в эти единоборства, быть готовыми к этим длинным передачам, к подборам. И поэтому я думаю, что та команда, которая превзойдёт другую в плане первых мячей во время единоборств, верховых единоборств, та команда, которая превзойдёт другую в плане подборов вторых мячей, именно она будет ближе всего к победе.

— Даёт ли дополнительный прилив эмоций победа над «Спартаком»?

— Да, безусловно. И мы помним, что матчи в Кубке, они всегда очень специфические. Да, можно вспомнить матч против «Родины», да, после результата которого в команде была определённая неуверенность. Но сейчас, наоборот, сейчас после матча со «Спартаком», да, ребята полностью реабилитировались, да, и, собственно, всё сделали самым наилучшим образом. И безусловно, этот матч дал очень хороший след положительных эмоций. Хотя не стоит забывать и о втором тайме против «Ростова», который команда провела очень здорово и очень качественно. Поэтому нужно переносить вот эти хорошие моменты, которые у нас были в матче со «Спартаком» и в матче с «Ростовом» во втором тайме, на следующие матчи и продолжать работать в том же духе. Поэтому команда должна биться, да, и мы будем стремиться это делать, потому что для того, чтобы одержать победу над «Балтикой» в Калининграде, нужно действительно быть той командой, которая бьётся.

— Сиве вышел, забил два гола. Сейчас основной нападающий. Считаете ли вы, что его лучшее качество — это игра в штрафной площади? То есть нужно больше кроссов, подавать?

— Что касается Сиве, то я очень доволен Джаком, и не только в связи с голом, но и в связи с той работой, которую он выполняет, и с тем, как здорово он осуществляет прессинг. И в частности в моментах, когда команда соперника пытается выходить от своих ворот за счёт паса, в этих компонентах Сиве действует очень здорово, очень сильно затрудняя работу сопернику. И поэтому здесь не стоит акцентировать внимание только на Сиве. К сожалению, о чём вы упомянули по поводу недостаточного количества прострелов и передач, да, это действительно соответствует действительности. Мы в числе антилидеров, к сожалению, по прострелам и передачам в плане передач, в плане прострелов. И безусловно в этом компоненте мы должны прибавлять для того, чтобы не только Сиве, но и вообще все остальные игроки имели больше голевых моментов и, соответственно, забивали больше голов. Соответственно, то, что касается этого вопроса по поводу сильных качеств его... да, совершенно верно, то есть мы должны чётко осознавать сильные качества наших игроков, но одновременно с этим мы должны понимать, в чём мы должны прибавлять. И вот в этом аспекте, в части доставки мяча в штрафную, в части прострелов и передач, мы безусловно должны добавлять.

– Появилась информация, что Тонья может приехать.

— Действительно есть такая информация, вы знаете, что мы ждём усилений. Есть вероятность, что он присоединится к команде, но кто знает, как всё сложится, потому что вы знаете процесс трансферов: что-то может сложиться, что-то может не сложиться. Поэтому я как тренер на сегодняшний день предпочитаю концентрироваться на тех боевых единицах, которые есть в распоряжении. И, да, концентрируюсь на этом, чтобы не распыляться, не отвлекаться на какие-то другие аспекты. Моя задача сейчас всё-таки концентрироваться на всех боевых единицах, которые есть в нашем распоряжении.

— Франк, Юкич несколько раз просил узнать, почему он не выходит в стартовом составе. Расскажите, в чём причина?

— Да, Александр Юкич может появиться в стартовом составе в любой момент, собственно, как и любой другой игрок. Поэтому вы знаете, да, почему я говорил о том, что я как тренер должен концентрироваться на тех боевых единицах, которые имеются в распоряжении. Потому что сейчас очень часто такое происходит... когда идёт трансферное окно, когда оно открыто и непонятно, кто приходит, кто уходит, кто приходит, кто уходит. Поэтому всегда задача тренера — это концентрироваться на тех боевых единицах, которые есть в распоряжении на сегодняшний день. И, собственно, к одной из таких боевых единиц безусловно относится Александр Юкич. И я очень доволен тем, как они с Чумичем вошли в игру, как они здорово её усилили, поэтому... в частности эти боевые единицы, на которых мы рассчитываем, в том числе доверим им и сейчас.

— А когда же ждать возвращения Дардана, и насколько он готов к матчу с «Балтикой»?

— Что касается Дардана, то я могу сказать, что это серьёзнейшая потеря, потому что Дардан является одним из немногих футболистов с нашими возможностями, способных обыграть в ситуациях один в один, самостоятельно создать голевой момент. Поэтому очень и очень жаль, что Дардан сейчас не готов. К сожалению, мне не посчастливилось пока поработать с Дарданом, когда он в 100% здоровом состоянии. Поэтому есть теперь и такой момент, да, и очень жаль, что, к сожалению, сейчас у нас такая потеря в лице Дардана. В его полноценном состоянии, безусловно, это был бы как новый трансфер для нас. Но, к сожалению, сейчас он пока не готов принимать участие в матчах и даже не готов принимать участие в тренировках с общей группой.

— Трансферное окно закрывается. Вы боитесь, что игроки «Рубина» тоже кому-то нужны и могут уйти?

— Что касается вашего вопроса, безусловно... я и не хочу, чтобы игроки уходили, я, наоборот, хочу, чтобы приходили усиления. Я думаю, что это нормально, и я думаю, что в большинстве команд в мире действительно такая ситуация: пока трансферное окно открыто, нет определённости относительно того, на какие боевые единицы ты можешь рассчитывать по ходу сезона. То есть нужно дождаться окончания трансферного окна и тогда уже будет понятнее. Поэтому, как я уже говорил до этого, я не хочу отвлекаться на эти моменты, да, потому что я тренер, моя задача — сфокусироваться на сегодняшний день и работать с теми боевыми единицами, которые есть в распоряжении, выжимая из них максимальную эффективность. Поэтому, да, я надеюсь, что никто из наших игроков не уйдёт, и надеюсь, что то усиление, которое мы ждём, что оно приедет, – передает слова Артиги корреспондент «ТИ-Спорта» с базы «Рубина».