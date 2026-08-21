news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 августа 2026 12:12

В Агрызе готовят к открытию новую школу на 500 мест

Читайте нас в
Телеграм
В Агрызе готовят к открытию новую школу на 500 мест
Фото: gsn.tatarstan.ru

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана проводит проверку соответствия проектной документации новой школы на 500 мест на улице Школьной в Агрызе. Об этом сообщил начальник ведомства Вали Назмеев, слова которого приводит пресс-служба Инспекции.

Трехэтажное здание образовательного учреждения общей площадью 8 138 кв. м находится в высокой степени готовности. Для школы закупили современное оборудование, на прилегающей территории завершили благоустройство.

Строительство новой школы потребовалось из-за аварийного состояния здания гимназии №1, построенного в 1936 году. Несмотря на проводившиеся в разные годы капитальный и текущий ремонты, здание не соответствовало современным требованиям к образовательной инфраструктуре.

Застройщиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генеральным подрядчиком – ГУП РТ «Татлизинг».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

#развитие сельских территорий #агрыз #строительство школы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

20 августа 2026

На «Казаньоргсинтезе» рассмотрят вопрос о внеочередном собрании акционеров

20 августа 2026
Новости партнеров