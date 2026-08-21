В Агрызе готовят к открытию новую школу на 500 мест

Фото: gsn.tatarstan.ru

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана проводит проверку соответствия проектной документации новой школы на 500 мест на улице Школьной в Агрызе. Об этом сообщил начальник ведомства Вали Назмеев, слова которого приводит пресс-служба Инспекции.

Трехэтажное здание образовательного учреждения общей площадью 8 138 кв. м находится в высокой степени готовности. Для школы закупили современное оборудование, на прилегающей территории завершили благоустройство.

Строительство новой школы потребовалось из-за аварийного состояния здания гимназии №1, построенного в 1936 году. Несмотря на проводившиеся в разные годы капитальный и текущий ремонты, здание не соответствовало современным требованиям к образовательной инфраструктуре.

Застройщиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генеральным подрядчиком – ГУП РТ «Татлизинг».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Современный облик сельских территорий».