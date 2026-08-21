Врачи ДРКБ удалили огромную опухоль из груди 7-летнего ребенка
Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана удалили огромную опухоль из груди ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.
В ДРКБ поступил ребенок семи лет с обширным новообразованием заднего средостения. Опухоль достигла внушительных размеров (более 5 сантиметров) и требовала немедленного хирургического вмешательства из-за угрозы сдавливания жизненно важных органов и других осложнений.
Вместо классической операции с большим разрезом хирурги выбрали торакоскопию – доступ через несколько проколов. Это щадящий метод, при котором восстановление идет быстрее, а шрамов почти не остается. Операция длилась несколько часов и закончилась успешно: новообразование было полностью иссечено.
Ребенок был выписан из клиники, в дальнейшем будет проходить плановые осмотры, добавил Абашев.