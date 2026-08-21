news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 августа 2026 08:45

Врачи ДРКБ удалили огромную опухоль из груди 7-летнего ребенка

Читайте нас в
Телеграм

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана удалили огромную опухоль из груди ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В ДРКБ поступил ребенок семи лет с обширным новообразованием заднего средостения. Опухоль достигла внушительных размеров (более 5 сантиметров) и требовала немедленного хирургического вмешательства из-за угрозы сдавливания жизненно важных органов и других осложнений.

Вместо классической операции с большим разрезом хирурги выбрали торакоскопию – доступ через несколько проколов. Это щадящий метод, при котором восстановление идет быстрее, а шрамов почти не остается. Операция длилась несколько часов и закончилась успешно: новообразование было полностью иссечено.

Ребенок был выписан из клиники, в дальнейшем будет проходить плановые осмотры, добавил Абашев.

#опухоль #минздрав рт #ДРКБ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

20 августа 2026

На «Казаньоргсинтезе» рассмотрят вопрос о внеочередном собрании акционеров

20 августа 2026
Новости партнеров