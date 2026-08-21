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Происшествия 21 августа 2026 13:01

Момент жесткого ДТП с питбайком под Казнью попал на видео

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Момент жесткого ДТП с питбайком под Казнью попал на видео

ДТП с участием питбайка произошло в ЖК «Светлый» под Казнью. Момент аварии попал на видео, запись разместили в одном из местных интернет-сообществ.

На кадрах видно, как питбайкера, после столкновения с легковушкой, подбрасывает над проезжей частью. После этого он жестко приземляется, ударяясь о другой автомобиль, припаркованный возле дома.

Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, за рулем питбайка был мужчина. Он госпитализирован.

#дтп под казанью #пострадал мужчина #госавтоинспекция рт
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