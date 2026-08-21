Минниханов и Патрушев дали старт строительству биотехнологического завода

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Нижнекамске дали старт строительству первого в России завода по производству кормовой аминокислоты DL-метионина. Предприятие появится на площадке особой экономической зоны «Зеленая долина», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, учредитель компании Eppen Йен Сяопин и глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Новый завод станет одним из якорных проектов формирующегося в Нижнекамском районе биотехнологического кластера и первым резидентом нижнекамской площадки ОЭЗ «Зеленая долина». Проект реализуется при поддержке Правительства РФ и руководства Татарстана, а также при участии российских и китайских партнеров.

Производственная мощность предприятия составит 100 тыс. тонн DL-метионина в год. Аминокислота используется в современном животноводстве и птицеводстве. Запуск производства позволит обеспечить российский агропромышленный комплекс отечественной продукцией, укрепить продовольственную безопасность и создать возможности для экспорта.

Объем инвестиций в проект составит 106 млрд рублей. Реализация предприятия позволит создать 390 рабочих мест и объединить в единую производственную цепочку нефтехимические и биотехнологические производства.

Минниханов назвал проект стратегически значимым для республики и страны, связав его с задачами технологического лидерства и укрепления продовольственной безопасности. Он также поблагодарил Президента страны и Правительство РФ за поддержку инициатив Татарстана и китайских партнеров – за участие в проекте.

«Данный проект еще раз подтверждает высокий уровень доверия, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем. Уверен, этот проект будет успешно реализован и внесет существенный вклад в развитие экономики Татарстана и всей страны», – добавил Рустам Минниханов.

По словам Патрушева, предприятие станет крупнейшим объектом, реализованным в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Появление в Республике Татарстан новых производственных мощностей позволит полностью удовлетворить наш внутренний спрос на метионин. Конечно же, это большой шаг к обеспечению технологической независимости отечественного агропромышленного комплекса. Более того, запланированные объемы производства позволят нам решать задачу по расширению экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом по своим масштабам данный проект не имеет аналогов в России», – сказал вице-премьер.

Во время церемонии в основание будущего предприятия заложили капсулу времени с посланием потомкам.

Патрушев также ознакомился с планами дальнейшего развития ОЭЗ «Зеленая долина». Нижнекамская площадка ориентирована на высокотехнологичные производства, в том числе в сфере биотехнологий, и рассматривается как территория опережающего развития с акцентом на инновационные проекты.

Развитие особой экономической зоны, как ожидается, позволит создать в Татарстане более тысячи высококвалифицированных рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней.