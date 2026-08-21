Выстрелил в лицо: драку со стрельбой сняли на видео в Казани

Видео драки мужчин, обернувшейся стрельбой, сняли на видео в Казани. Запись опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. Утверждается, что инцидент произошел на улице Дубравной.

На записи видно, как двое мужчин дерутся, а третий пытается их разнять. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет, по всей видимости, травматический, и начал стрелять в сторону оппонента. Однако последнего это не остановило, и он ринулся в рукопашную, повалил стрелка на асфальт и нанес серию ударов. Его оттащил приятель, пытавшийся разнять дерущихся. После этого стрелявший подобрал пистолет и, в ходе дальнейшей потасовки, выстрелил противнику в лицо. На этом видео заканчивается, и конфликт, судя по всему, тоже: получивший пулю мужчина лег на асфальт, корчась от боли.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, сотрудники отдела полиции «Сафиуллина» проводят проверку.

«В ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между тремя неизвестными мужчинами во дворе одного из домов в Приволжском районе. Инцидент перерос в потасовку, в ходе которой один из участников применил предмет, внешне схожий с пистолетом. В настоящее время сотрудники отдела полиции «Сафиуллина» УМВД России по г. Казани проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента», – рассказали агентству в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал о дорожной разборке с участием водителя автомобиля Mercedes в Приволжском районе Казани. Во время потасовки водитель немецкого авто достал пистолет, который, однако, ему не помог.