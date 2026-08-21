Исламский календарь – 2027: когда начнутся Рамадан, Ураза-байрам и Курбан-байрам

Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало календарь праздников и памятных дат на 2027 год.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рамадан начнется в феврале

Ежегодно мусульмане ждут наступления священного месяца Рамадан, который несет множество благ для верующих. Главным достоинством этого месяца служит соблюдение обязательного поста. За каждый день уразы верующему записывается большая награда. Также дополнительный саваб человек может заслужить, совершая благие дела, проводя коллективные ифтары, выполняя таравих-намазы, читая Коран.

В 2027 году первый день месяца Рамадан выпадает на 8 февраля. Пост продлится в течение 29 дней – заключительным днем уразы станет 8 марта. Соответственно, первый таравих-намаз будет совершен 7 февраля после ночного (иша) намаза, а заключительный – 7 марта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какого числа Ураза-байрам и Курбан-байрам

Праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) отмечается по случаю окончания священного месяца Рамадан. Он выпадает на первый день месяца Шавваль по мусульманскому лунному календарю, что в 2027 году соответствует 9 марта.

Вторым из наиболее значимых исламских праздников считается Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Основным ритуалом, совершаемым в этот день, служит жертвоприношение скота – как правило, барана или коровы. Праздник жертвоприношения отмечается 10-го числа месяца Зуль-хиджа, что в 2027 году выпадает на 16 мая.

Дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в Республике Татарстан считаются праздничными нерабочими. При этом окончательные даты двух праздников утверждаются указом Раиса РТ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Памятные даты исламского календаря

В течение года мусульмане также отмечают 10 памятных дат, каждая из которых имеет свою историю и духовный смысл. Первую из них верующие отпразднуют в ночь с 4 на 5 января – Ночь Мирадж. Она посвящена ночному переносу Пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим, а затем и вознесению на небеса. Это событие считается одним из чудес, произошедших с посланником Аллаха.

Следующей памятной датой станет Ночь Бараат, которая считается второй по значимости среди ночей после Ночи Предопределения (Кадр). По мнению ряда богословов, в эту ночь начинается процесс переписывания Книги судьбы человека, который завершается в Ночь Кадр. В 2027 году она выпадает на ночь с 22 на 23 января.

В ночь с 5 на 6 марта выпадает самая вероятная дата Ночи Предопределения. О значимости этой ночи говорит хотя бы тот факт, что ей в Священном Коране посвящена отдельная сура, а любое благое деяние по уровню своей награды превосходит аналогичное действие, совершаемое в течение тысячи месяцев.

За день до Курбан-байрама мусульмане отмечают День Арафа, который в этом году выпадает на 15 мая. В этот день совершающие хадж посещают долину Арафат. В дату праздника желательно соблюдать добровольный пост.

5 июня после захода солнца наступит 1449 год по лунному календарю. В этот день верующим рекомендуется подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее.

Следующим памятным днем считается Ашура, который в 2027 году отметят 15 июня. Значимость этого дня объясняется тем, что в эту дату произошло сразу несколько значимых в истории ислама событий. В этот день верующим также желательно поститься.

Праздник Мавлид ан-Наби, посвященный рождению Пророка Мухаммада, в 2027 году отметят в ночь с 13 на 14 августа. В этот день верующим рекомендуется совершать желательные (суннат) действия.

В ночь со 2 на 3 декабря наступит Ночь Рагаиб. Считается, что именно в эту ночь родители Пророка Мухаммада совершили бракосочетание и зачали его.

Заключительной памятной датой 2027 года вновь станет Ночь Мирадж, которую на этот раз отметят в ночь с 24 на 25 декабря.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ответы на вопросы

Когда начнется ураза в 2027 году?

Месяц Рамадан наступит 7 февраля после захода солнца. Соответственно, первым днем поста будет 8 февраля.

Сколько дней продлится пост?

Ураза в следующем году продлится 29 дней – с 8 февраля по 8 марта.

В какой день в Татарстане отметят Ураза-байрам и Курбан-байрам?

Согласно календарю ДУМ РТ, Ураза-байрам будет отмечаться 9 марта, Курбан-байрам – 16 мая. Но окончательные даты праздников утверждаются указом Раиса Татарстана.