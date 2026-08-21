В РТ будут развивать внесудебное урегулирование споров между предпринимателями

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев и председатель Ассоциации «Лига медиаторов Поволжья» Олег Маврин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие внесудебных способов урегулирования споров и более широкое применение медиации в предпринимательской среде.

Как отметил Фарид Абдулганиев, практика примирения имеет глубокие культурные корни и исторически использовалась для разрешения конфликтов. Среди ключевых принципов медиации он выделил нейтральность и конфиденциальность.

«Мы сегодня подписали очень важный документ. Мир, примирение – это наша культурная ценность. Раньше для разрешения спора приглашали старейшину, руководителя общины или другого уважаемого человека. Главное было – не допустить распрей. Поэтому это не то, что мы придумали сейчас, это было всегда», – подчеркнул Абдулганиев.

По словам бизнес-омбудсмена, поступило 54 обращения, связанных с подобными спорами, и в подавляющем большинстве случаев удалось найти решение. Абдулганиев также сообщил, что работа по примирению предпринимателей ведется в Центре примирения, открытом в марте на базе Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Актуальность такого механизма, отметил Абдулганиев, связана в том числе с участившимися обращениями по поводу конфликтных ситуаций в бизнесе. Речь идет о разногласиях между учредителями, неплатежах, спорах между компаниями и конфликтах внутри бизнеса.

«У каждой стороны есть своя правда и своя версия. Для нас самое главное – неформальный подход, чтобы наш бизнес чувствовал себя комфортно и дальше работал», – сказал Абдулганиев.

Он подчеркнул, что речь в первую очередь идет не о спорах предпринимателей с органами государственной власти, а о конфликтах между субъектами предпринимательской деятельности.

Олег Маврин назвал подписание соглашения закономерным развитием взаимодействия с институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей. По его словам, одна из задач профессионального сообщества медиаторов – популяризация культуры мирного разрешения конфликтов.

«Для предпринимателей медиация – это возможность сохранить репутацию, время и деньги. Вместо судебных тяжб, которые могут продолжаться месяцами, а иногда и годами, предприниматели могут за несколько встреч прийти к решению, которое устроит обе стороны», – отметил Маврин.

По словам Маврина, «Лига медиаторов Поволжья» работает в Татарстане более 15 лет и занимается урегулированием споров по различным направлениям. Среди них – корпоративные конфликты, разногласия между партнерами и контрагентами, а также трудовые споры.

При этом детали конкретных случаев медиаторы не раскрывают: процедура носит конфиденциальный характер. Маврин отметил, что в рамках дальнейшего взаимодействия с уполномоченным планируется также работать со спорами, возникающими между предпринимателями и органами государственной власти.

По словам Маврина, одно из направлений взаимодействия в рамках соглашения предусматривает работу на безвозмездной основе. Конкретный порядок такой помощи определяется условиями подписанного документа.

Говоря о принципах медиации, Маврин выделил конфиденциальность, добровольность, нейтральность и равноправие сторон. Задача медиатора, по его словам, заключается не в том, чтобы определить правых и виноватых или дать участникам конфликта совет, а в организации диалога, который позволит сторонам самостоятельно выработать приемлемое решение.

«Нет начальников и подчиненных в медиации, а есть равноправные люди», – подчеркнул Маврин.

Эффективность такого подхода уже смогли оценить предприниматели, обращавшиеся за помощью к бизнес-омбудсмену. Директор ООО «Доктор Оптика» Альбина Шабаева рассказала, что ее компания столкнулась с угрозой штрафа до 70 тыс. рублей из-за требования сдавать статистическую отчетность по форме № 2-ТП (отходы).

«Мы обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву, и он выступил в роли медиатора, организовав диалог между нами и обоими ведомствами. Благодаря этому мы смогли донести свою позицию и получить разъяснения дальнейших действий, чтобы избежать штрафа. В итоге все разногласия были сняты. Процедура медиации оказалась очень эффективной», – рассказала Шабаева.

О другом случае рассказал представитель ООО «БЕТТА» Сергей Палкин. По его словам, после проверки контрагента налоговая служба ошибочно отнесла компанию к «фирмам-однодневкам», что впоследствии повлияло на судебный спор о взыскании долга.

«Тогда мы обратились к бизнес-омбудсмену Татарстана Фариду Абдулганиеву. Его аппарат организовал медиацию с налоговой, в ходе которой подтвердилось важное обстоятельство: документы для проверки у нас фактически не запрашивались. И кассация приняла это во внимание. Судебные акты были отменены, а дело направлено на пересмотр», – рассказал Палкин.

Маврин также привел данные пилотного исследования, которое ранее проводила организация. По его словам, примерно в четырех-пяти случаях из десяти стороны приходили к решению. При этом он подчеркнул, что исследование проводилось в период, когда медиация была менее распространена.

«Сейчас медиация становится более востребованной. Люди начинают понимать: зачем тратить средства на судебные тяжбы, если можно попробовать прийти и договориться», – отметил Маврин.

По его словам, у Ассоциации уже есть успешный опыт взаимодействия с уполномоченным по защите прав предпринимателей Татарстана. Новое соглашение, рассчитывает Маврин, позволит вывести эту работу на следующий уровень.

«Я уверен, что это соглашение будет способствовать тому, что наше взаимодействие выйдет на новый уровень и станет еще более успешным и продуктивным для всего предпринимательского сообщества Республики Татарстан», – заключил Олег Маврин.