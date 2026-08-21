news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 августа 2026 08:50

Депутат ГД предложил ввести федеральную выплату на покупку школьной формы

Читайте нас в
Телеграм
Депутат ГД предложил ввести федеральную выплату на покупку школьной формы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести во всех регионах федеральную выплату многодетным семьям на покупку школьной формы. Об этом он заявил ТАСС.

Сейчас размер компенсации определяется на уровне регионов и в среднем составляет от 4 тыс. до 14 тыс. рублей.

«Считаю, что такие компенсации как минимум для многодетных семей необходимо расширить на все регионы РФ, как федеральную меру, а их минимальный размер должен составлять среднюю стоимость формы в регионе и выплачиваться не позднее, чем за месяц перед началом учебного года», – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что многодетные семьи должны получать такую поддержку независимо от места проживания.

«Многодетные родители – уже герои и заслуживают помощи со стороны государства вне зависимости от региона проживания», – отметил депутат.

#денежная выплата #школьная форма #многодетные семьи
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

20 августа 2026

На «Казаньоргсинтезе» рассмотрят вопрос о внеочередном собрании акционеров

20 августа 2026
Новости партнеров