Депутат ГД предложил ввести федеральную выплату на покупку школьной формы
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести во всех регионах федеральную выплату многодетным семьям на покупку школьной формы. Об этом он заявил ТАСС.
Сейчас размер компенсации определяется на уровне регионов и в среднем составляет от 4 тыс. до 14 тыс. рублей.
«Считаю, что такие компенсации как минимум для многодетных семей необходимо расширить на все регионы РФ, как федеральную меру, а их минимальный размер должен составлять среднюю стоимость формы в регионе и выплачиваться не позднее, чем за месяц перед началом учебного года», – сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что многодетные семьи должны получать такую поддержку независимо от места проживания.
«Многодетные родители – уже герои и заслуживают помощи со стороны государства вне зависимости от региона проживания», – отметил депутат.