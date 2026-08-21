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Общество 21 августа 2026 09:16

Физика стала самым сложным предметом в средней и старшей школе

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Физика стала самым сложным предметом в средней и старшей школе
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Физика занимает первое место по сложности среди учебных предметов в средней и старшей школе. Это следует из шкалы трудности учебных предметов, приведенной в санитарных правилах, которая есть в распоряжении ТАСС.

В старших классах второе место по сложности занимает химия, третье – математика. Русский и родной языки находятся на четвертой позиции, иностранный язык и литература делят пятую.

В средней школе после физики и химии третье место занимает история. На четвертой позиции находится иностранный язык, на пятой – математика, включая алгебру и геометрию.

#Школа #физика #школьники
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