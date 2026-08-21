Певица Алсу рассказала, почему решила активно заниматься спортом
Певица Алсу объяснила, почему решила активно заниматься спортом. Об этом она рассказала журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026», который проходит в Казани.
«Занятия спортом дают хорошее самочувствие. Когда я занимаюсь спортом, у меня больше энергии, классное настроение, я более активная. И мир начинает играть яркими, насыщенными красками. Хочется больше работать, больше успевать. Лучше выглядишь, нравишься себе в зеркале», – отметила Алсу.
Певица уточнила, что занимается самостоятельно на основе прошлых наработок с тренером.
«Когда я была на отдыхе с детьми, меня тренировала старшая дочь. Она у меня спортивная, мы с ней штанги поднимали», – подчеркнула артистка.
Алсу отдыхала с детьми на море и вернулась на днях.
«Мы сблизились еще больше. Сыну отметили юбилей – 10 лет. Я до сих пор с положительными эмоциями», – заключила она.