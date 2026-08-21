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На главную ТИ-Спорт 21 августа 2026 12:28

Пловчиха Дьякова выиграла второе золото на Спартакиаде народов России

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Пловчиха Дьякова выиграла второе золото на Спартакиаде народов России
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Екатеринбурге продолжается турнир пловцов в рамках Спартакиады народов России. Сегодня медали разыгрывались у женщина на дистанции 800 метров вольным стилем.

Победу одержала представительница Татарстана Софья Дьякова – она преодолела дистанцию за 8:39,24 секунды.

Отметим, что уроженка Казани являлась участницей чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. И помогла женской борной выиграть золото в эстафете.

Добавим, турнир пловцов в рамках Спартакиады народов России проходил в Екатеринбурге с 20 по 21 августа.

#плавание
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