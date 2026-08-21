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Общество 21 августа 2026 08:58

Магдеев поздравил челнинцев с 400-летием города и 50-летием КАМАЗа

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил жителей города с 400-летием со дня основания Набережных Челнов и 50-летием со дня выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ.

В поздравлении глава города отметил вклад нескольких поколений челнинцев в развитие Автограда. По его словам, за четыре века небольшое поселение на берегу Камы превратилось сначала в крупный торговый центр, а в XX веке – в символ всесоюзной стройки.

«Настоящим прорывом стал 1969 год – решение о строительстве завода КАМАЗ. Тогда город обрел новый импульс развития, став центром отечественного машиностроения и испытательным полигоном для самых смелых технических идей», – отметил Магдеев.

Сегодня, подчеркнул мэр, результат этого труда – мощные промышленные предприятия, крупнейший автомобильный гигант КАМАЗ и современный город с развитой инфраструктурой.

Отдельные слова благодарности Магдеев адресовал ветеранам и первостроителям, а также всем, кто связал с Набережными Челнами свою жизнь.

«Каждый из нас не только живет в нашем городе, но и ежедневно вносит вклад в его успех, развивая промышленность, культуру и воспитывая достойное молодое поколение», – сказал он.

Мэр пожелал челнинцам крепких семей, новых побед и благополучия, а городу – дальнейшего процветания.

«С праздником, Набережные Челны! С 400-летием!» – завершил поздравление Магдеев.

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#набережные челны
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