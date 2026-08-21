Семинар для журналистов по освещению науки проходит в Академии наук РТ

В Академии наук Татарстана проходит семинар по освещению научно-технологического развития в Республике Татарстан для журналистов республики.

Программу семинара открыл президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. В своем выступлении он рассказал о роли научного учреждения в научно-технологическом развитии региона и страны.

За три года Академия наук РТ из аналитического и экспертного центра стала проектным офисом научно-технологического развития в Татарстане, который также координирует ресурсы республики в домене «Наука и инновации» – единой цифровой среде, которая объединяет все системы и сервисы научной отрасли. Кроме того, сегодня Академия наук РТ формирует повестку главного органа научной и инновационной политики в республике – Совета при Раисе РТ по образованию и науке.

«Академия стареет», – сказал Минниханов, в связи с чем сегодня особое внимание уделяют подготовке и интеграции молодых кадров.

По замечанию Минниханова, сегодня, чтобы работать в рамках направлений, обозначенных Президентом РФ, обойтись без ученых нельзя, в том числе ученых-гуманитариев. Большую часть общей структуры Академии составляет именно гуманитарный блок – треть всех институтов.

Подводя итоги своего выступления, Рифкат Минниханов обозначил пять основных задач-направлений, по которым на сегодняшний день работает Академия наук Татарстана: координация научно-технического развития, интеграция научных проектов и достижений, формирование квалифицированного спроса, поддержка ученых и научной смены, а также сохранение культурного наследия.

Программу выступлений продолжили вице-президенты Академии наук РТ: Марат Сафиуллин, Тимур Халитов, Лейсан Абзалилова, Айнур Тимерханов и Айрат Хасьянов, а также руководители отделений и институтов. Журналистам рассказали о финансировании научных институтов и, в частности, о фонде целевого капитала, который обеспечивает научные мероприятия за счет процентов от основного капитала, о фонде науки и технологий, работе отделений Академии наук, подробно остановились на гуманитарном векторе развития и цифровизации.