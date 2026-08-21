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Общество 21 августа 2026 09:26

Юлианна Караулова: Казань – это настоящий гастрономический рай

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В Казани гостеприимные люди и особая теплая атмосфера. Об этом заявила журналистам певица Юлианна Караулова на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026», который проходит в столице Татарстана.

«Мой любимый вид досуга и развлечений – это еда. В Казани очень вкусно, это настоящий гастрономический рай, поэтому я каждый раз отправляюсь открывать какие-то новые вкусные места», – сказала она.

Караулова добавила, что Казань располагает к прогулкам, поскольку город очень красивый.

«Я не самый главный эксперт в женской красоте, но мне кажется, что самые красивые девушки живут в Татарстане», – отметила певица.

#новая волна
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