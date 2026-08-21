Пять миллионов супов и 20 тонн помощи: как Челны поддерживают бойцов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Набережные Челны направили очередную партию шефской помощи участникам специальной военной операции. Общий объем груза составил более 20 тонн. Помощь предназначена для группировки войск «Север».

В сборе груза приняли участие волонтеры, активисты и неравнодушные жители города. Часть посылок подготовили дети – воспитанники детских садов и школьники. Они передали бойцам продукты и другие необходимые вещи, а также небольшие подарки и талисманы.

В состав груза вошли лекарственные препараты, продукты питания, средства личной гигиены, строительные материалы и другие необходимые вещи. Волонтеры также передали военнослужащим домашние заготовки и травяные чаи.

«Мы передаем ребятам „Нефопам“, чтобы у них всегда был. Дай Бог, чтобы он не пригождался, но на всякий случай, чтобы их жизни были в целости и сохранности. Чаи, домашние чаи собственного изготовления – у нас активистка готовит их», – рассказала волонтер Наталья Удальцова.

Помощь собирают и целыми семьями. Так, волонтер Федор Чиляков вместе с отцом подготовил две небольшие коробки. В них положили чай, шоколад, печенье, зубную пасту и мыло.

Отдельная часть груза – сухие суповые наборы, которые несколько лет готовят челнинские волонтеры. По словам Фанизы Нагимовой, сейчас они делают около 20 видов супов, а за 4,5 года изготовили уже около 5 млн порций. В этот раз бойцам отправили борщи, рассольники, солянку, харчо и суп-лапшу с грибами. Для чаев волонтеры самостоятельно собирают и сушат грибы и ягоды.

Неравнодушные жители также передали строительные материалы. По словам организаторов, они необходимы военнослужащим для обустройства блиндажей и позиций.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что за каждым военнослужащим, находящимся в зоне СВО, стоят его родные, которые ждут возвращения близкого человека домой.

«Жизнь того человека, который является главой семейства, которого ждут с нетерпением. Безусловно, вздрагивают от каждого телефонного звонка, особенно ночью. Безусловно, надеются, что он живой вернется в семью», – сказал Магдеев.

Для Челнов эта отправка стала 55-й с начала специальной военной операции и пятой в 2026 году, сообщил помощник мэра Рамиль Файсханов.

«Здесь все самое необходимое для облегчения условий несения военной службы и выполнения задач в специальной военной операции», – отметил он.

Шефскую помощь отправили в четырех грузовиках. В ближайшее время груз должен быть доставлен военнослужащим группировки «Север».