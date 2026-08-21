В Пензе подвели итоги Юнармейских сборов ПФО «Гвардеец»

Фото: пресс-служба Главного федерального инспектора по Республике Татарстан

На плацу Пензенского артиллерийского инженерного института 20 августа состоялась торжественная церемония награждения участников спортивных и военно-прикладных состязаний 12-х Юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец».

В награждении победителей и призеров участвовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутат Государственной Думы Дмитрий Каденков, главные федеральные инспекторы по Республике Мордовия, Чувашской Республике и Самарской области.

От Республики Татарстан в юнармейских военно-патриотических сборах приняли участие 20 воспитанников 9–10 классов – в их числе учащиеся ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина», ГБОУ «Актанышская кадетская школа-интернат», ГБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Н. Кайманова» и ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова», а также воспитанники других образовательных учреждений Республики Татарстан

«Вы проявили настоящую силу духа, умение поддерживать друг друга и добиваться победы, – обратился к "гвардейцам" Александр Тихонов. – Личные достижения каждого из вас стали важной частью общего успеха команды – ведь именно в этом и суть девиза "один за всех и все за одного"».

В соревнованиях по баскетболу и пейнтболу победила команда Удмуртской Республики, по мини-футболу – команда Ульяновской области, по волейболу – команда Кировской области, по настольному теннису и спортивному ориентированию – команда Чувашской Республики.

В состязаниях по разборке и сборке автомата АК-74 лидировала команда Республики Башкортостан, по стрельбе из пневматической винтовки – команда Кировской области.

В личных соревнованиях по дартсу победу одержал представитель команды Нижегородской области Сергей Митяев, по плаванию – представитель команды Чувашской Республики Георгий Тихонов, первенство по игре в шахматы – у представителя команды Самарской области Михаила Фомина, по игре в шашки – у представителя команды Чувашской Республики Тимофея Карпова.

Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами. Сборы «Гвардеец» подтвердили статус важной площадки для развития военно-прикладных видов спорта и укрепления товарищества среди молодежи. Торжественная церемония закрытия Юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец» состоится 21 августа.