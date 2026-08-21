В Казани 29 августа могут ограничить движение в Старо-Татарской слободе

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Движение транспорта в Старо-Татарской слободе Казани 29 августа при необходимости ограничат из-за проведения мусульманского праздника «Мавлид ан-Наби», сообщили в комитете по транспорту города.

Ограничения могут действовать с 11:00 до 17:00 на улицах Каюма Насыри, Фатыха Карима и Зайни Султана.

В комитете по транспорту призвали жителей заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации движения.

Ранее сообщалось, что в Казани с 31 августа по 5 сентября при необходимости ограничат движение и стоянку транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением мероприятия.