В России падает спрос на внутренний туризм — АТОР

Летом 2026 года россияне стали чаще выбирать короткие поездки и менять привычные направления. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Продажи туров по России у крупных компаний снизились на 7–19%, а средняя продолжительность отдыха сократилась с семи до шести ночей.

По данным сервиса «Слетать.ру», доля России в общем объеме продаж туров этим летом составила 15,2% против 25% годом ранее. Продажи у PEGAS Touristik снизились на 19%, у АЛЕАН — на 10%, «Русского Экспресса» — на 9%, «Интуриста» — на 7%. В «Мультитуре» ожидают завершить сезон примерно на уровне прошлого года.

При этом россияне не отказались от путешествий, а стали выбирать более короткие поездки на два-четыре дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома. Часть спроса ушла за рубеж — в Турцию, Египет и Абхазию.

Среди российских направлений сильнее всего просели Сочи и Крым. Продажи туров в Сочи в «Мультитуре» оценивают на 10–15% ниже прошлогодних, в АЛЕАН — примерно на 20%. Загрузка отелей в городе снизилась на 19,4%.

В Крыму падение оказалось еще заметнее: доля направления в продажах «Слетать.ру» сократилась с 5,7% до 5%, у «Русского Экспресса» — с 10,2% до 6,2%. «Интурист» зафиксировал снижение продаж на 67%. На спрос повлияли проблемы с транспортом, аэропортами, топливом и электроснабжением.

Часть туристов при этом переориентировалась на другие российские направления. Продажи туров в Анапу в «Мультитуре» выросли примерно втрое. Также растет спрос на Карачаево-Черкесию, Манжерок, Мурманск, Золотое кольцо и Тверскую область.