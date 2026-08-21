Россиянин Лазарев выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

На этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китай) российский фигурист Лев Лазарев одержал победу в короткой программе среди юношей.

Судьи оценили прокат россиянина в 86,76 балла. Лазарев чисто выполнил сложный набор элементов: тройной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также три вращения и дорожку шагов четвертого уровня.

Второе место занял представитель Новой Зеландии Ли Яньхао, набравший 83,59 балла. Замкнул тройку канадец Грейсон Лонг с результатом 78,45 балла.

Соревнования в Сиане проходят с 20 по 22 августа и стали первым международным стартом для российских фигуристов за последние четыре года. Все спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

Произвольная программа у юношей состоится в заключительный день турнира, 22 августа.