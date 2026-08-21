Молодежь на Audi влетела в дом в Татарстане

Четыре молодых человека пострадали в результате жесткого ДТП в Альметьевске. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции республики, авария случилась ночью 17 августа, но о ней стало известно лишь накануне – видео последствий происшествия появилось в одном из татарстанских интернет-сообществ.

В ГАИ рассказали агентству, что за рулем иномарки был 18-летний водитель. В какой-то момент он, не выбрав безопасную скорость, потерял управление и врезался в здание. В итоге автомобилист получил травмы, а, равно как и трое его пассажиров. В Госавтоинспекции уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет. Все четверо были госпитализированы.