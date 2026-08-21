Мужчину зажало конструкциями при разборе дачного дома в казанском поселке

Происшествие случилось в казанском поселке Победилово, в садовом товариществе «Геолог». Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 48-летнего мужчину зажало деревянной конструкцией во время разбора дачного дома. Самостоятельно извлечь пострадавшего очевидцы не смогли.

Прибывшие на место спасатели совместно с пожарными при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.