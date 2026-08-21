news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 21 августа 2026 12:24

Мужчину зажало конструкциями при разборе дачного дома в казанском поселке

Читайте нас в
Телеграм
Мужчину зажало конструкциями при разборе дачного дома в казанском поселке

Происшествие случилось в казанском поселке Победилово, в садовом товариществе «Геолог». Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 48-летнего мужчину зажало деревянной конструкцией во время разбора дачного дома. Самостоятельно извлечь пострадавшего очевидцы не смогли.

Прибывшие на место спасатели совместно с пожарными при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.

#зажало #дача #гу мчс рф по рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

20 августа 2026

На «Казаньоргсинтезе» рассмотрят вопрос о внеочередном собрании акционеров

20 августа 2026
Новости партнеров