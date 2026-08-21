Пост в Рамадан в 2027 году начнется 8 февраля

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Пост в священный месяц Рамадан в 2027 году начнется 8 февраля. Это следует из мусульманского календаря ДУМ РТ на следующий год.

Ураза в 2027-м продлится 29 дней, заключительным днем поста будет 8 марта. 9 марта мусульмане отметят праздник Ураза-Байрам.

Во время поста верующие воздерживаются от еды, питья и интимной близости в светлое время суток. В вечернее время в месяц Рамадан мусульмане направляются в мечети для совершения таравих-намаза.

Более подробно о ключевых датах мусульманского календаря читайте в нашем материале «Исламский календарь 2027: когда начнутся Рамадан, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам».