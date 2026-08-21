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Общество 21 августа 2026 10:00

VK подала иск против Apple из-за удаления приложений из AppStore

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Холдинг VK обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к трем структурам Apple из-за удаления приложений компании из магазина AppStore. Об этом ТАСС сообщили в VK.

Иск был подан 19 августа. Ответчиками выступают российское юрлицо Apple – ООО «Эппл рус», Apple Inc. и Apple Distribution International Limited.

«В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в АppStore, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», – сказали в VK.

Сведения об иске размещены в картотеке арбитражных дел.

#мобильное приложение #иск
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