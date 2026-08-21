Технолог рассказала, как способ приготовления влияет на калорийность еды

Калорийность готового блюда может меняться в зависимости от способа тепловой обработки, рассказала NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.

По ее словам, при варке калорийность некоторых блюд может снизиться на 10–20%: в воду переходят излишки жира, белка и часть сахаров. Однако для крахмалосодержащих овощей эффект обратный – их калорийность может увеличиться примерно на 30% из-за преобразования крахмала.

«Продукты, приготовленные способом тушения, приближены по калорийности к сырым. При тушении образуется подлива, в которую переходят калории, а сами продукты становятся низкокалорийными», – сказала Ершова.

При жарке на масле, отметила технолог, калорийность увеличивается примерно на 20%. Приготовление на гриле или сухой сковороде, напротив, может снизить ее на 5–15% за счет вытапливания жиров и частичного разложения белков и углеводов.

Ершова также опровергла прямую зависимость калорийности от температуры блюда. По ее словам, само по себе охлаждение или нагревание пищи не меняет ее калорийность, однако организму приходится затрачивать энергию на доведение холодной еды до температуры тела.

«Известен также тот факт, что мозг человека воспринимает холодные блюда легкими и некалорийными, а горячие или теплые блюда – питательными и калорийными», – объяснила Ершова.