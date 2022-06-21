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Ру Тат
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Официальная хроника
21 июня 2022  13:37

Минниханов встретился с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Матовниковым

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России, Героем РФ Александром Матовниковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«На встрече обсудили различные вопросы взаимодействия», — говорится в сообщении.

Также на встрече присутствовали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер Рустам Нигматуллин и военный комиссар Татарстана Сергей Погодин

Александр Матовников занимает пост заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России с 2021 года.

#Рустам Минниханов
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