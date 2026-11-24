Проект постановления о выделении средств на восстановление трех жилых домов в Нижнекамске, поврежденных в результате атак беспилотников, подготовили в Татарстане. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о многоквартирном доме №7/2 на Школьном бульваре, пострадавшем 10 августа, доме №3 на улице Чабьинской и доме №71 на проспекте Шинников. Последние два здания получили повреждения в результате атак 12 июня и 13 сентября.

Согласно проекту документа, средства из бюджета Татарстана предоставят Нижнекамскому муниципальному району в виде межбюджетных трансфертов. Они должны покрыть расходы на строительно-восстановительные работы, а также капитальный ремонт дома на улице Чабьинской.

Фото: https://max.ru/channel_Radmir_Belyaev