В Национальном музее Республики Татарстан 27 ноября открывается выставочный проект «Закулисье», приуроченный к 120-летию ТГАТ им. Камала и 150-летию союза театральных деятелей Российской Федерации.

Экспозиция посвящена театральному искусству Татарстана от первых «комедийных акций» духовной семинарии XVIII века до современных постановок, отмеченных «Золотой маской». Выставка объединяет более 250 экспонатов из пятнадцати театров Казани и Республики Татарстан, а также фондов Национального музея Республики Татарстан.

Экспозиция раскрывает историю казанских сцен: русского драматического театра им. Качалова, татарского театра им. Камала и театра драмы и комедии им. Тинчурина, татарского театра оперы и балета им. Джалиля, татарского театра кукол «Экият», Казанского ТЮЗа и ТЮЗа им. Кариева, а также театров Арска, Альметьевска, Буинска, Бугульмы, Мензелинска, Набережных Челнов и Нижнекамска.

В центре внимания выставки – актеры, режиссеры, художники, костюмеры и другие мастера, без которых невозможно представить ни один спектакль. Архивные фотографии и личные вещи раскрывают не только профессиональные достижения, но и творческие поиски, бытовые заботы тех, кто служил театру. В экспозиции воссозданы фрагменты ключевых пространств: гримерная, костюмерная, реквизиторская, а также элементы сценической зоны. Посетители увидят, как устроена работа с костюмами и бутафорией, как готовится грим к сложным образам, как хранятся и обновляются реквизит и детали оформления.

С середины декабря на выставке начинаются новогодние представления для младших школьников: они проходят прямо в экспозиции. Елки на выставках – многолетняя традиция Национального музея Республики Татарстан и его особое предложение: в этом году детей ждет история о театре – о том, как рождается спектакль и кто его делает.

Выставка работает до 20 февраля 2027 года.