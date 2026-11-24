Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На аппаратном совещании в Набережных Челнах почтили память начальника Управления по обеспечению охраны общественного порядка Мудариса Минегалиева. Он скоропостижно скончался в минувшие выходные. Глава города Наиль Магдеев предложил присутствующим почтить его память минутой молчания.

Мударис Минегалиев возглавлял профильное управление с момента его создания в структуре исполкома десять лет назад. За это время он выстроил систему охраны общественного порядка в городе и сформировал сплоченный коллектив специалистов.

«Добросовестный, обязательный, исполнительный – все эти эпитеты подходят нашему коллеге», – отметил Наиль Магдеев.

Накануне во Дворце культуры «Энергетик» состоялась церемония прощания с Мударисом Харисовичем. Проститься с ним пришли коллеги, представители правоохранительных органов и ветераны службы. Они вспоминали его как профессионала, порядочного, скромного и эрудированного человека.

Мудариса Минегалиева похоронили в родной деревне в Мамадышском районе.