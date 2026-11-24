Ситуация с заболеваемостью мышиной лихорадкой в Татарстане не является вспышкой. Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Ранее в соцсетях распространились сообщения, что в Альметьевском районе якобы зафиксирована вспышка мышиной лихорадки. Вскоре местная ЦРБ сообщила, что в ее инфекционном отделении лечатся 6 человек с подтвержденным диагнозом ГЛПС. У всех пациентов болезнь проходила в легкой форме.

«За последние 4 недели зарегистрировано 160 случаев, что на уровне аналогичного периода прошлого года со 163 случаями. Групповых случаев не зарегистрировано. В Альметьевске также отмечен сезонный уровень заболеваемости, количество случаев составляет 13% от всей заболеваемости по республике, что не является вспышкой или чрезвычайной ситуацией», – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

В Минздраве РТ напоминают, что инфекция не передается от человека к человеку, ее источник – выделения грызунов. Для профилактики важно:

Использовать маску и перчатки при уборке и другой работе, связанной с образованием пыли;

После уборки снять защитную одежду, тщательно вымыть руки и лицо – лишь после этого можно принимать пищу или пить воду;

Во время дачного сезона убирать сухостой и свалки, где могут гнездиться грызуны.

«При появлении первых симптомов мышиной лихорадки – высокой температуры, болей в пояснице, выраженной слабости – необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Своевременная медицинская помощь существенно снижает риск тяжелых осложнений», – подчеркнули в Минздраве.

В апреле эксперты предупреждали о том, что Татарстан – природный очаг мышиной лихорадки, а в 2026 году из-за хороших условий для размножения грызунов ожидался подъем заболеваемости.

«Каждые три-четыре года мы видим подъем заболеваемости ГЛПС в Татарстане. С учетом этой цикличности, а также хороших условий для размножения грызунов в этом году нас, вероятно, ждет рост случаев инфекции. Необходимо провести все необходимые мероприятия, чтобы он не был резким и высоким», – говорила весной заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Наибольший риск заразиться мышиной лихорадкой у дачников, а также фермеров, лесников, геологов, нефтяников и других, отмечала Авдонина.