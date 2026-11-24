Фото: Ася Салахова для «Особняка Демидова»

Премьера будетлянского байопика «Председатель земного шара» по пьесе Егора Зайцева в постановке Анны Потебни. состоится в «Особняке Демидова» 4 и 5 декабря.

Спектакль расскажет историю Велимира Хлебникова – одного из самых необычных и смелых экспериментаторов русской литературы XX века, и войдет в программу Зимнего книжного фестиваля «Смена».

Фото: Ася Салахова для «Особняка Демидова»

Хлебников был одним из основателей русского футуризма и искал новые возможности русского языка: придумывал слова, менял привычные значения, экспериментировал со звуками и ритмами. Его интересовали законы времени, судьбы народов, устройство мира и возможность предугадать будущее с помощью чисел. Он верил, что язык способен открывать такие смыслы, которые прежде оставались недоступными человеку.

Зачеловек, по-хлебниковски (или сверхчеловек, по Ницше) – это изобретатель, а не приобретатель; он хочет изменить жизнь; он хочет переоткрыть мир; он – Эйнштейн слова; он – Колумб времени. Но как такому человеку выжить в годы мировых войн и революций? Как убедить сумасшедших, что это они сошли с ума? Как победить время, хотя бы на этот час?

Команда спектакля: режиссер – Анна Потебня, драматург – Егор Зайцев, художник – Мария Васильева, художник по свету – Эмиль Авраменко, помощница режиссера – Александра Гуримская. В ролях: Ирек Галлямов, Павел Густов, Адель Гайнуллин / Даниил Кукушкин, Ай Ахметова / Елена Панова.