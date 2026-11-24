Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке на «Фетисов Арене».

«Адмирал» провёл 27 матчей, одержал 11 побед и набрал 25 очков, занимая 11-е место в Восточной конференции. «Ак Барс» сыграл уже 31 матч, одержал 13 побед и набрал 29 очков. Казанцы находятся лишь на девятой строчке, также не входя в зону плей-офф. Для обеих команд каждая оставшаяся игра имеет огромное значение, и в случае продолжения неудачной серии разрыв в турнирной таблице может увеличиться.

«Ак Барс» в последнее время находится в плачевном состоянии. 22 ноября команда на выезде уступила омскому «Авангарду» со счётом 1:3, единственный гол забил Дмитрий Кателевский. Перед этим «Ак Барс» также проиграл московскому «Спартаку» в серии буллитов со счётом 2:3, потерпев, таким образом, четыре поражения подряд. В гостевых матчах казанская команда особенно неубедительна: ранее они уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:5 и московскому «Динамо» со счётом 2:4.

«Адмирал» также не может похвастаться хорошей формой. 18 ноября команда на выезде проиграла «Авангарду» со счётом 1:3, единственный гол забил Иван Янченко. Ранее владивостокцы в упорной борьбе уступили «Салавату Юлаеву» со счётом 5:6, ведя в счёте 5:4 в третьем периоде, но пропустив две шайбы за 14 секунд и упустив победу.