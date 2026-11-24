Пешеход, перебегавший на красный, погиб после того, как его сбила иномарка на перекрестке в Казани.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, сегодня утром 23-летний водитель Opel ехал по улице Амирхана. Когда он подъехал к перекрестку с улицей Воровского, на дорогу, несмотря на красный свет, выбежал 73-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось. От полученных травм пешеход скончался.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГАИ и следователи.

«На данном участке дороги снижать скорость, быть внимательными, не фотографировать за рулем место происшествия и не останавливаться без требования сотрудника полиции», – просят водителей в ГАИ.