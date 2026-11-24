В Набережных Челнах самому юному налогоплательщику имущественных налогов – один год и семь месяцев. Налог ему начислили за одну треть доли в квартире. Об этом сообщила начальник городской налоговой службы Диана Сагетдинова на аппаратном совещании.

Самому взрослому налогоплательщику 94 года. Ему начислили 750 рублей транспортного налога за автомобиль. При этом обязанность по уплате имущественных налогов за несовершеннолетних детей исполняют родители, усыновители, опекуны или попечители как их законные представители.

По данным Сагетдиновой, максимальное начисление налога на имущество за 2025 год составило 4,5 млн рублей, земельного налога – 8,4 млн рублей. Минимальная сумма налога к уплате по объекту недвижимости составила один рубль. Такое начисление получили 72 налогоплательщика.

Начальник налоговой службы напомнила, что до окончания срока уплаты имущественных налогов осталась одна неделя. Заплатить их необходимо не позднее 1 декабря. Она призвала руководителей городских организаций обеспечить своевременную уплату налогов сотрудниками, а государственные органы – учитывать наличие или отсутствие налоговой задолженности при предоставлении гражданам мер поддержки и государственных услуг.