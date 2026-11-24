Врач-пульмонолог клинического фтизиопульмонологического центра Башкортостана Тимофей Дьяков в беседе с «Башинформ» рассказал, почему курение вейпа сравнимо с химической атакой во времена Первой мировой войны.

По его словам, в составе вдыхаемого пара есть никотин, пропиленгликоль, диацитил. На выходе все они смешиваются в акролеин.

«Казалось бы, простое химическое соединение, но именно оно использовалось в годы Первой мировой войны в качестве химического оружия. Попадая в легкие, эти вещества вызывают воспаление в бронхах, способствуют развитию кашля, одышки, обострению бронхиальной астмы», – объяснил медик.

