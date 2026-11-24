Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани уличные фонари зимой включаются около половины четвертого дня, а выключаются после семи утра. Время их работы зависит от продолжительности светового дня и меняется по специальному календарю. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Согласно графику, 23 ноября освещение включается в 15:40 и отключается в 7:02. К 14 декабря фонари будут зажигаться уже в 15:30, а выключаться в 7:31. Самым продолжительным периодом работы уличного освещения станет 18 декабря: в этот день фонари будут гореть с 15:30 до 7:35 – в общей сложности 16 часов 5 минут.

Далее время включения будет постепенно смещаться: 21 декабря фонари зажгутся в 15:33, 28 декабря – в 15:40, а 4 января – в 15:45. При этом отключать освещение будут в 7:35–7:39.

Система наружного освещения в городе работает автоматически по специальному световому календарю. Он составлен на основе методики определения времени включения и отключения фонарей с учетом продолжительности светового дня. При сложных погодных условиях график могут корректировать.

В комитете также пояснили, что фонари иногда горят днем не из-за неисправности: специалисты могут включать их для проверки линий и оборудования. О неполадках в работе уличного освещения можно сообщить в диспетчерскую «Казэнерго» по телефону 8 (843) 204-86-04.